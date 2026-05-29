Suspeito usava documentos falsos e se passava por agente para negociar armas, diz PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (dia 29), a Operação Fallax para apurar a compra ilegal de armas de fogo e munições com uso de documentos falsos.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas cumprem mandados de busca e apreensão em três endereços na cidade do Rio de Janeiro ligados ao investigado e à empresa por ele controlada.

A investigação revelou que o investigado usava documentação fraudulenta para comprar munições e negociar material bélico em estabelecimentos comerciais no estado do Rio de Janeiro.

As apurações identificaram o uso de Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs) com dados divergentes ou inexistentes nos sistemas oficiais, além da apresentação de porte de arma de fogo, termo de cautela, carteira funcional e outros documentos supostamente falsos. Também foram localizados pagamentos ligados às compras investigadas, inclusive por meio de pessoa jurídica administrada pelo suspeito.

Além disso, o investigado se apresentava como Agente de Polícia Judicial, com uso de carteira funcional, distintivos e outros elementos de identificação para aparentar legitimidade perante terceiros. Os dados reunidos indicaram o uso fraudulento de documentos atribuídos ao Superior Tribunal Militar, sem correspondência nos registros oficiais daquele órgão.

Alem dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, o investigado poderá responder por outros crimes que poderão surgir no decorrer da investigação, em especial àqueles previstos no Estatuto do Desarmamento.

Foto: Divulgação/PF