24ª Semana Brasileira de Enfermagem do UniFOA destaca Saúde Planetária 

A 24ª Semana Brasileira de Enfermagem do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) reuniu coordenadores, professores, estudantes, técnicos e profissionais de enfermagem de clínicas e hospitais da região no campus Olezio Galotti, em Três Poços. Com o tema “Saúde Planetária: desafios e a atuação crítica da enfermagem”, o evento promoveu workshops, palestras e debates, conectando participantes e proporcionando aprendizados relevantes.

O objetivo da Semana é fortalecer a conexão entre a profissão e o cuidado, destacando o papel da enfermagem na promoção da saúde. Segundo o coordenador do curso, Carlos Marcelo Balbino, o evento reforça a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, além de incentivar reflexão e união da classe.

“A Semana celebra a profissão, promove o reconhecimento da enfermagem, fortalece os laços com a comunidade e oferece experiências educativas que contribuem para o desenvolvimento profissional”, explicou Marcelo.

Neste ano, o tema “Saúde Planetária” destacou a interconexão entre a saúde humana e o meio ambiente. Para Carlos Marcelo, a enfermagem é uma profissão essencial que desempenha papel crucial na promoção de práticas sustentáveis e na conscientização sobre os impactos ambientais na saúde coletiva. “Essa abordagem crítica e reflexiva é fundamental para formar profissionais de enfermagem conscientes de seu papel na construção de um futuro mais saudável e sustentável”, destacou.

A Semana também proporcionou aos estudantes a chance de participar da organização do evento, promovendo experiências práticas e o fortalecimento do senso de pertencimento.

“Foi um momento de muita emoção e reconhecimento por toda a entrega, dedicação e ensinamentos recebidos”, afirmou Djanira Chaves, presidente do Diretório Acadêmico Anna Nery.

Por que a Semana da Enfermagem é comemorada em 12 de maio?

O Dia da Enfermagem e do Enfermeiro é celebrado em 12 de maio em homenagem a Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, que nasceu nesta data em 1820. No Brasil, entre 12 e 20 de maio, celebra-se a Semana da Enfermagem, instituída nos anos 1940 em reconhecimento a Florence e a Ana Néri, a primeira enfermeira brasileira a atuar voluntariamente em combates militares.