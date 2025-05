CSN lança Programa de Estágio com 110 vagas

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025, que oferece 110 vagas nas cidades de Volta Redonda, Porto Real e Resende (RJ).

Estudantes de nível superior e técnico podem se inscrever até o dia 6 de junho, por meio do site www.csn.com.br/oportunidades.

Em Volta Redonda e Porto Real, há oportunidades para alunos do penúltimo ou último ano do ensino superior, nos cursos de Engenharia (Metalúrgica, Mecânica, Civil, Produção, Computação, Automação e Controle, Elétrica, Materiais, Eletrônica, Química, Ambiental e Software), Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Administração, Nutrição, Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Os candidatos devem ter disponibilidade para estágio presencial de seis horas diárias.

Para os estudantes do ensino técnico, que estejam cursando o último ano, há vagas nas áreas de Mecânica, Eletromecânica, Elétrica, Eletrônica, Automação Industrial, Mecatrônica, Administração, Logística, Informática, Química e Meio Ambiente. A jornada é de quatro horas diárias, no turno da manhã ou da tarde, em formato presencial.

Já em Resende, as principais oportunidades são para cursos superiores em Administração, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos ou áreas correlatas. Para o nível técnico, há vagas na área de Segurança do Trabalho.

“Estagiar na CSN é uma oportunidade única de aplicar na prática o que aprendemos na universidade. Tenho acesso a tecnologias, profissionais experientes e desafios que realmente contribuem para a minha formação. Estar aqui me prepara para o futuro com uma base sólida e vivência real da indústria”, afirma Ana Miria Dias de Oliveira, estudante de Engenharia Metalúrgica da UFF e estagiária no Centro de Pesquisas da CSN em Volta Redonda.

O programa oferece bolsa-auxílio, plano de saúde, restaurante interno, vale-transporte, seguro de vida, cesta de Natal e benefícios como Wellhub e TotalPass. Além disso, proporciona aos estudantes experiências práticas que impulsionam o desenvolvimento profissional e preparam para os desafios do mercado.

“O nosso objetivo é atrair talentos que queiram construir uma carreira sólida, com desafios reais e oportunidades de crescimento. Queremos jovens dispostos a aprender e a fazer parte da transformação constante da CSN”, destaca Ana Paula Gonçalves, Gerente Regional de Gente e Gestão da Siderurgia.