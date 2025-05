Katia Miki analisa dados do IFDM e projeta reconstrução de Barra do Piraí

A prefeita Katia Miki participou, na última quarta-feira (14) da apresentação do Índice Firjan de Desenvolvimento (IFDM), em Volta Redonda.

Os dados divulgados pela Firjan no IFDM reforçam a tese de que a atual gestão terá muito trabalho para reconstruir Barra do Piraí.

Segundo o ranking, Barra do Piraí está em 51ª lugar entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. No Sul Fluminense, a cidade só está acima de Mendes e Quatis, municípios que somados têm pouco mais de 30 mil habitantes.

De acordo com a chefe do Executivo, nos últimos 10 anos o município mostram que o município ficou estagnado, segundo os dados da Firjan. Isso, segundo ela, corrobor a fala de que a cidade precisa ser reconstruída.

“Os dados corroboram nossa fala de que há muito a ser feito. O índice geral nos coloca em situação muito ruim e quando olhamos indicador por indicador a situação é ainda mais triste para a cidade”, destacou Katia.

No documento, o gráfico aponta pontuações com níveis de desenvolvimentos: crítico, baixo, moderado e alto. Com ênfase em Saúde e Educação, Barra do Piraí está caminhando há muitos anos no nível baixo.

“Estamos vendo que o nosso município progrediu pouco de 2013 a 2023. Estamos reconstruindo Barra do Piraí e trabalhando muito para melhorarmos os nossos índices de desenvolvimento”, concluiu a prefeita.