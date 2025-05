Motorista adultera placa com esparadrapo para fugir de radar e acaba preso na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na noite de quinta-feira (dia 15), um caminhão com placas adulteradas trafegando pela Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu por volta das 23h30 na altura do km 294 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo os agentes da 7ª Delegacia da PRF, a abordagem foi motivada por uma das lanternas traseiras do veículo estar inoperante. Ao consultarem a placa ostentada pelo caminhão, os policiais notaram que o sistema não retornava nenhum resultado. Ao examinarem mais de perto, observaram indícios de adulteração em dois dígitos da placa.

Durante a vistoria, os policiais constataram que tanto a placa dianteira quanto a traseira estavam com os 4º e 6º dígitos modificados por meio da aplicação de fita branca, semelhante a esparadrapo, para alterar os números.

Questionado, o motorista, de 31 anos, admitiu ter adulterado as placas para poder exceder os limites de velocidade e não ser flagrado pelos radares de fiscalização. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O condutor foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram adotados. Vale destacar que este tipo de crime prevê pena de reclusão de três a seis anos, além de multa.

Foto: Divulgação/PRF