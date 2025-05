Servidores e Prefeitura de VR entram em rota de colisão devido à implantação do ponto eletrônico

Desde o início do ano, quando o ponto eletrônico foi implantado nas repartições públicas de Volta Redonda, a medida tem gerado insatisfação entre servidores municipais. O prefeito Neto (PP), ao anunciar a nova regra, foi direto: “Podem me xingar, a culpa é minha. Só quero que trabalhe o horário que foram contratados”. A fala sintetiza a aposta da administração em mais controle e transparência na jornada de trabalho. Na prática, porém, o sistema tem enfrentado forte resistência – principalmente de profissionais das áreas de saúde e educação, onde a rotina exige maior flexibilidade.

Embora parte da categoria tenha reconhecido a iniciativa como positiva, o funcionamento do ponto eletrônico no dia a dia tem provocado transtornos, descontos considerados abusivos e, em alguns casos, comprometido o atendimento à população. Nas redes sociais, servidores relatam frustração com a rigidez do novo sistema.

“Em escolas mesmo, deu o horário, colocamos as crianças na rua e vamos embora?! Ou largo uma mãe que veio pra atendimento e vou embora?”, questiona uma funcionária da área da educação. O desabafo aponta para a dificuldade de aplicar regras rígidas em funções que exigem sensibilidade e bom senso além do relógio.

Outro ponto crítico são os descontos financeiros aplicados por atrasos mínimos. “Quanto vale o minuto de atraso da prefeitura? Tem gente que atrasou três minutos e teve um desconto de R$ 270”, denuncia um servidor, levantando dúvidas sobre a proporcionalidade das penalidades. Muitos apontam que o sistema desconsidera fatores como falhas no transporte público ou deslocamentos longos.

Em unidades escolares, a situação tende a se agravar. “Trabalho em escola. Imagina o ponto nas escolas quando os pais atrasam para buscar? Eu bato o ponto às 11h e faço o quê com a criança que o pai só chega meio-dia? Deixo ela na calçada ou fico com ela de ponto fechado?”, relatou uma servidora, preocupada com o risco de negligência involuntária.

Há ainda casos de servidores que, mesmo cumprindo – ou até ultrapassando – a carga horária contratual, relatam ameaças de desconto. “Estão descontando ou afirmando que descontarão inclusive de quem trabalha mais que a carga horária prevista. É só no Brasil que quem trabalha mais ganha menos”, ironizou um funcionário.

Debate na Câmara

Com a insatisfação crescente, servidores apelam pela intervenção do Legislativo. E o tema foi, de fato, debatido durante a semana na Câmara Municipal. O presidente da Casa, vereador Edson Quinto (PL), afirmou que “o ponto é uma ferramenta que ajuda no controle de horário e frequência, que é importante”, mas ponderou que “é necessário entender o contexto de cada local”.

O parlamentar disse ter recebido diversas mensagens de servidores relatando dificuldades, especialmente nas unidades de saúde. “Nós temos recebido diversas reclamações em nosso gabinete com relação a esse ponto eletrônico. Principalmente da Farmácia e das unidades de saúde. O que ocorre: as pessoas têm que entrar às 7h ou 7h30min. Ele não pode entrar 7h02min ou 7h05min. Tem que entrar 7h, está certo. Mas e se ele está atendendo um usuário que chegou às 11h50min, e dá 12h, que é o horário do almoço, e ele tem que bater o ponto? Vai deixar aquele usuário sem atendimento? Vai dizer: ‘Agora eu não posso te atender porque preciso sair para almoçar’? Ou: ‘O senhor espera mais tempo aí porque agora não dá pra atender’?”

Edson Quinto adiantou que pretende marcar uma reunião com o prefeito Neto para discutir formas de flexibilizar o sistema. “Não é que o ponto eletrônico é ruim, sou favorável. É muito boa a iniciativa da sua excelência, o senhor prefeito. Agora, tem setores e áreas que precisam de algum tipo de condição, algum tipo de tolerância. Exemplo: se o servidor chega às 7h10min, que ele possa sair às 17h10min.”

O vereador Raone Ferreira (PSB) também se posicionou sobre o tema. “O sistema de ponto eletrônico implementado pelo prefeito Neto, da forma como está, é uma covardia com o trabalhador. Recebi diversas denúncias pelo WhatsApp de servidores que, por conta de cinco minutos de diferença, estão tendo o dia inteiro de trabalho desconsiderado. Isso é injusto!”, criticou. Para ele, é essencial considerar as realidades específicas de cada área da administração pública. “Cada secretaria, cada autarquia tem suas particularidades – e o ponto eletrônico precisa se adaptar à realidade de cada setor. Eu defendo a transparência e o uso de tecnologia, mas com coerência e respeito”, completou.

Raone afirmou que encaminhou as denúncias ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e se colocou à disposição para ajudar a encontrar uma solução. “O papel do poder público é garantir direitos, não punir com rigidez desproporcional.”

A principal reivindicação dos servidores é por um sistema mais humano, que considere as especificidades de cada setor. “Um pouco de flexibilidade e compreensão vai bem em qualquer área. O problema é que muitos gestores não conhecem a dinâmica do serviço e acham que tudo é igual”, finalizou uma servidora. Até o momento, o Sindicato do Funcionalismo Público Municipal de Volta Redonda não se pronunciou oficialmente sobre a questão.

