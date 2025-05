Centro Cultural participa da 23ª Semana Nacional de Museus com programação especial sobre cultura popular e arte urbana

O Centro Cultural participa da 23ª Semana Nacional de Museus, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), realizada anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Entre os dias 13 e 17 de maio, o espaço oferece uma programação diversificada ao público.

No dia 17 de maio (sábado), a partir das 13h, o destaque será para as manifestações da cultura popular e da arte urbana. A programação tem início com a abertura da exposição “Manifestações Populares Urbanas”, que apresenta um número inédito de peças de cerâmica do acervo Serge e Stella Daniel.

Em seguida, acontece a roda de conversa “Cultura popular e arte urbana – uma interação mútua”, com a participação de Anderson de Souza, secretário de Cultura de Volta Redonda, Eduardo Nascimento, coordenador do Ministério da Cultura (RJ), Mestre Tota, diretor do Comitê de Cultura do Vale do Café, além de mestres da cultura popular.

Após a roda de conversa, o público poderá acompanhar apresentações culturais com Grupo Tambores de Aço, da Fundação CSN, Grupo de Capoeira Mestra Arara, Folia de Reis, com o Grupo Estrela Maior, Samba de Roda, com o grupo Nação Mestiça e uma grande Roda de Jongo, com grupos das cidades de Arrozal, Pinheiral e Volta Redonda

Segundo a nota do Centro Cultural, o local passa por um redirecionamento voltado à arte urbana, reconhecendo essa expressão como parte da cultura popular. Elementos como o grafite, por exemplo, retratam personagens e histórias que representam acontecimentos importantes da cidade, tornando-se instrumentos de valorização e preservação da memória coletiva. Dessa forma, a arte urbana amplia o acesso à cultura popular, tornando-a mais visível e reconhecida por diferentes públicos.