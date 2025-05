Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Barra do Piraí

Policiais civis da 97ª DP (Mendes) prenderam, nesta sexta-feira (16/05), um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele foi interceptado no bairro Campo Bom, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, na após denúncia anônima.

De acordo com os agentes, o homem transportava entorpecentes de Acari, na Zona Norte da capital, com destino ao município de Mendes. Durante a abordagem ao veículo, os policiais encontraram embalagens com maconha e cocaína com inscrições que indicavam vínculo com facção criminosa.

O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 2 mil e passou por perícia. Após a confirmação, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.