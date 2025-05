Caos no trânsito: Evento da Melhor Idade realizado pela Prefeitura causa transtornos no bairro Colina

Motoristas que passaram pela região do Clube Comercial, no bairro Colina, na tarde de quinta-feira (dia 15), enfrentaram um verdadeiro caos no trânsito. Segundo relatos, o congestionamento afetou até mesmo ambulâncias e pacientes que tentavam acessar os hospitais São João Batista e da Unimed, dificultando o deslocamento em um horário de grande movimentação na cidade.

O responsável pelo congestionamento? A própria Prefeitura de Volta Redonda. Cerca de 12 mil idosos beneficiados pelo programa “Viva a Melhor Idade” foram reunidos em pleno horário de pico para o anúncio oficial da viagem programada para 2025, quando o grupo visitará o Hotel Le Canton, em Teresópolis, na Região Serrana do estado.

Para o engenheiro Carlos Silva, que ficou preso no engarrafamento, a escolha do local para o evento foi equivocada. “O ideal seria realizar essa festa nas dependências da Ilha São João, que possui espaço amplo para receber grandes públicos e não prejudica o trânsito da cidade”, criticou.

Durante o evento, os idosos puderam curtir o show dançante da Banda Êxtase, que animou o público com repertório especial para a Melhor Idade. O prefeito Neto (PP) fez questão de desejar boa viagem aos participantes. “Preparamos mais uma viagem inesquecível para vocês. A Melhor Idade será hóspede VIP, nada de carregar mala, terão pensão completa com cardápio especial e muitas atrações como as piscinas aquecidas do hotel. Vocês merecem, todos vocês são inspiração para nós. O crescimento de Volta Redonda se deve ao trabalho e dedicação de vocês”, afirmou.

No âmbito da organização do programa, vale destacar que, no último dia 9 de maio, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, assinou o termo aditivo número 1 ao contrato com a empresa Leal Almeida e Turismo, prorrogando a parceria por mais 12 meses. O valor total para o novo período é de R$ 6,4 milhões, garantindo a continuidade das viagens e demais atividades do projeto.

Público-alvo e programação

O projeto “Viva a Melhor Idade” é destinado aos participantes das atividades da secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel) e aos grupos de convivência da secretaria municipal de Assistência Social (Smas). Em 2025, o programa prevê 22 viagens, que terão início no dia 19 de fevereiro, com o segundo grupo embarcando no dia 29.

Ao longo do ano, o cronograma inclui viagens em junho, agosto, setembro, outubro e novembro, sempre às segundas-feiras. A saída dos ônibus ocorre às 8h, na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, com chegada prevista ao hotel ao meio-dia. A programação inclui almoço, chá da tarde com apresentação de violinista, jantar e baile com música ao vivo.

No segundo dia, o café da manhã abre a agenda, seguido por atividades físicas, lazer e tempo livre para aproveitar as piscinas aquecidas do hotel. O retorno a Volta Redonda está previsto para as 18h.