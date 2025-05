Colisão entre veículos pesados causa transtornos na descida da Serra das Araras

Uma colisão entre dois veículos pesados foi registrada na manhã deste sábado (dia 17) na pista de descida da Serra das Araras. O acidente ocorreu por volta das 4h50, no km 228 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado com piso vinílico atingiu a traseira de uma carreta que transportava bags. Informações de populares indicam que o motorista do caminhão teria se jogado do veículo antes do impacto, ao perceber que havia perdido o controle dos freios.

Parte da carga de bags caiu na pista, bloqueando a faixa da direita. O trânsito chegou a fluir em meia pista por alguns minutos, mas foi liberado em seguida.

Uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Segundo a concessionária CCR RioSP, responsável pela rodovia, o acidente causou um congestionamento de aproximadamente seis quilômetros. Por volta das 8h30, o tráfego ainda estava intenso, especialmente entre os kms 228 e 229.

Foto: Divulgação/PRF