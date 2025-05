BM: Operação conjunta entre Ordem Pública, Polícia Civil e Procon desmonta quadrilha de estelionatários

Uma operação conjunta entre a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, a 90ª Delegacia de Polícia Civil e o Procon desmantelou neste domingo (dia 18) uma quadrilha de estelionatários que aplicava golpes durante um falso mutirão oftalmológico na cidade. O grupo com cerca de 15 pessoas utilizou indevidamente imagens da prefeitura, do prefeito, de secretários municipais e do SUS (Sistema Único de Saúde) para agregar credibilidade à suposta ação que acontecia em dois pontos da cidade, um no bairro Saudade e outro no Ano Bom.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, comentou sobre as suspeitas que levaram à ação. “Durante a semana, recebemos informações sobre um mutirão com promessas de exames oftalmológicos e óculos gratuitos. Isso levantou nossas suspeitas, visto que a prefeitura possui a Fábrica de Óculos, que atende a esse tipo de demanda do governo municipal, oficialmente”, explicou o secretário.

Abreu acrescentou ainda que, diante de prints que circularam nas redes sociais, mostrando a propaganda do evento com imagens de autoridades e ônibus do SUS, a prefeitura entrou em contato imediato com a delegacia para apurar a situação. “Notamos que a publicidade indicava dois pontos de atendimento na cidade, e isso não tinha qualquer relação com o que gestão municipal realiza”.

Diante das informações, as autoridades deflagraram a operação para investigar o caso e foram até os locais onde aconteciam os atendimentos, neste domingo (dia 18). Cerca de 40 pessoas aguardavam por atendimento em cada um dos pontos, nos bairros Ano Bom e Saudade, muitos questionavam se a ação era oficial da prefeitura. Durante a fiscalização, os agentes descobriram que, apesar da promessa de gratuidade, havia máquinas para pagamento, revelando que muitos já tinham pago pelos serviços oferecidos.

“No local não havia médicos para a realização dos exames e os atendimentos eram conduzidos por pessoas de São Paulo. A expectativa da maioria da população presente era receber o atendimento clínico gratuitamente. Isso nos surpreendeu muito e reforçou a necessidade desta ação”, reforçou o secretário, ressaltando que todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para apuração e registro da ocorrência.

O delegado da 90ª DP, Bruno Gilaberte, elogiou a ação integrada entre a força de segurança e a prefeitura, lembrando que pode haver mais envolvidos no crime. “As pessoas presas foram autuadas por estelionato, associação criminosa e propaganda enganosa. Acreditamos que existam mais envolvidos e muitas outras vítimas ainda desconhecidas. Eventuais lesados devem procurar a delegacia de Barra Mansa para prestar declarações”, destacou o delegado.

Defesa do Consumidor

O gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Goulart, alertou que a população lesada deve procurar tanto a delegacia quanto o órgão de defesa do consumidor. “Estamos recebendo denúncias e até o momento não temos um levantamento preciso do número de vítimas. É fundamental que todas as pessoas que passaram pelo mutirão se apresentem, para auxiliarmos na investigação e registros necessários”, destacou.

Felipe ainda mencionou indícios de que produtos estariam sendo entregues com qualidade inferior ao que foi contratado. “Precisamos identificar os responsáveis, uma vez que os pagamentos foram feitos a CNPJs diferentes”, completou.

Foto: Divulgação