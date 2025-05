Maio Laranja: Caminhada contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes reúne centenas de pessoas em Barra do Piraí

Barra do Piraí abraçou a campanha “Faça Bonito”, voltada para a conscientização, o combate e a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Diversas ações vêm sendo realizadas no município ao longo do mês, e neste sábado (dia 17), ocorreram as principais atividades: as caminhadas alusivas ao tema.

A mobilização reuniu centenas de pessoas em dois pontos do município. No Centro, a concentração aconteceu no Largo da Feira, às 8h, com saída às 8h30. Já no distrito da Califórnia, a caminhada teve início mais cedo, com concentração às 7h30 e saída às 8h, no CIEP 278.

A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) da 88ª Delegacia de Polícia Civil, além de outros integrantes da Rede de Atendimento de Crianças e Adolescentes.

O objetivo da ação foi mobilizar, sensibilizar e informar a sociedade sobre a importância de proteger os direitos de crianças e adolescentes, garantindo-lhes o desenvolvimento seguro e protegido, livre de qualquer forma de abuso ou exploração.

“Este é um momento de conscientização e nada como a Educação para levarmos essa conscientização para dentro das salas de aula do município. Infelizmente, neste mesmo momento, no Brasil, uma criança está sofrendo com abuso sexual. É nosso dever denunciar. Fazer a nossa voz crescer e ser ouvida. Através disso, salvaremos vidas”, apontou Cleide Mara Rocha, secretária de Educação.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, ressaltou o objetivo da campanha e enalteceu a ação promovida no âmbito da prevenção e proteção frente ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

“Estes não foram eventos de comemoração, e sim de conscientização e prevenção contra essa triste realidade presente na vida de muitas crianças e adolescentes. Neste ano, buscamos nos debruçar sobre as múltiplas necessidades para revisitar as políticas voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes, na perspectiva da proteção integral. A Rede de Atendimento de Crianças e Adolescentes e toda sociedade barrense fizeram bonito e chamaram a atenção para a prevenção e proteção. Todos estamos unidos por uma infância e adolescência sem violência sexual”, disse Marina Tinoco.

Em Barra do Piraí, neste ano, o NIAM já atendeu 8 crianças e adolescentes com possível violência sexual, enquanto o CREAS registrou 2 casos. Tais números ilustram a necessidade da atenção a esse problema e a importância da conscientização e da prevenção.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, agradeceu a equipe da prefeitura e da rede de proteção pela organização da campanha e destacou que “estaremos em alerta todos os dias para combater possíveis casos”.

“Quero agradecer a cada um que incentivou e auxiliou na organização deste evento. Temos um mês onde essa conscientização está em destaque, no entanto, garanto que estaremos em alerta todos os dias para combater possíveis casos. Cada criança e adolescente em nossas escolas tem nossa total atenção. Esta é uma responsabilidade coletiva e permanente”, apontou a prefeita Katia Miki.

Também estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Daniela Oliveira; o secretário municipal de Comunicação Social, Hugo Marques, e representantes da rede de proteção da criança e do adolescente.

Para denúncias, Disque 100 ou ligue para o Plantão do Conselho Tutelar de Barra do Piraí no (24) 99229.2251

Foto: Divulgação