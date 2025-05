PMVR abre inscrições para curso gratuito de Defesa Pessoal para mulheres com apoio do Governo do Estado

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Assistência Social (Smas) e de Ordem Pública (Semop), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Defesa Pessoal “Mulheres Fortes, Mulheres Seguras”, uma ação voltada para o empoderamento feminino e a promoção da segurança das mulheres. As vagas para o curso são limitadas, e as interessadas devem se inscrever através do telefone (24) 98143-0081.

Com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o curso será realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Vila Americana – Rua Estados Unidos, nº 380 – e terá início no próximo dia 29, das 14h às 16h. Além das aulas práticas de defesa pessoal, o curso proporcionará um ambiente de troca de experiências e apoio entre as participantes, promovendo o fortalecimento de vínculos e a integração da comunidade.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar às participantes habilidades de defesa pessoal, além de fortalecer a autoestima e a sensação de segurança das mulheres da comunidade. As aulas serão ministradas todas as quintas-feiras do mês de junho, nos dias 5, 12 e 26 (no dia 19 é feriado), e no dia 30/6 será a apresentação e entrega de certificados na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

A secretária de Assistência Social, Rosane Marques, reforça a importância da participação das mulheres no curso, que contribuirá para o fortalecimento da segurança e autonomia feminina na cidade. “Este curso é uma oportunidade para as mulheres se capacitarem e se sentirem mais seguras no seu dia a dia. A parceria entre a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Ordem Pública e o Governo do Estado visa garantir que as participantes possam sair do curso mais confiantes e preparadas para enfrentar situações adversas”, afirmou Rosane Marques.

