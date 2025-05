Prefeitos de Resende e Itatiaia prestigiam concurso gastronômico na Temporada do Pinhão em Mauá

O prefeito de Resende, Tande Vieira, e o prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, participaram neste fim de semana do tradicional concurso gastronômico da Temporada do Pinhão, em Visconde de Mauá. O evento, que aconteceu no Clube de Mauá, celebrou a culinária da região, reunindo chefs renomados, restaurantes locais e apreciadores da boa gastronomia.

Durante o evento, Tande destacou a importância da Temporada do Pinhão para o fortalecimento do turismo regional. “A Temporada do Pinhão, o concurso gastronômico, tem tudo a ver com a nossa região, com o nosso turismo, e queremos continuar incentivando. É um patrimônio nosso e a gente se sente muito honrado de ter esse evento acontecendo aqui”.

O prefeito também parabenizou os organizadores, além de todos os chefs, restaurantes e envolvidos na realização do concurso. “Muito obrigado pelo convite! Parabéns pela organização e pela valorização da nossa cultura gastronômica”.

Tande também fez questão de agradecer o apoio do Governo do Estado. “Agradeço muito ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Turismo Gustavo Tutuca e a todos os parceiros que estão conosco, apoiando a realização desse e de tantos outros eventos importantes para Resende. Vamos em frente!”.

CLUBE DE MAUÁ

O concurso gastronômico foi realizado no Clube de Mauá, espaço que foi totalmente reconstruído durante a gestão do ex-prefeito Diogo Balieiro. “A gente fica muito feliz de ver o espaço sendo usado para receber eventos e festividades, totalmente renovado e seguro!”, destacou Tande.

A Temporada do Pinhão segue movimentando a região, impulsionando a economia local, o turismo e valorizando a cultura da Serra da Mantiqueira.