PRF apreende cerca de três toneladas de maconha em caminhão frigorífico na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de três toneladas de maconha, no domingo (dia 18), escondidas em um fundo falso de um caminhão frigorífico. O carregamento seria entregue no Rio de Janeiro. A apreensão aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do KM 309, em Resende.

Por volta das 16h, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia (Resende) abordaram o veículo e, com auxílio do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ), realizaram uma revista detalhada na carga transportada. As K9s May e Corona indicaram a presença de ilícitos no compartimento de carga do frigorífico.

O motorista acabou confessando que havia grande quantidade de material entorpecente no interior do veículo, em um fundo falso, não sabendo precisar a quantidade. Ele contou que receberia uma quantia em dinheiro para levar a carga do Paraná até a Baixada Fluminense, onde um comparsa indicaria o local de entrega na capital fluminense.

Foi necessário o uso de equipamentos e ferramentas para acessar o compartimento onde a droga estava escondida, totalizando pouco mais de três toneladas de maconha.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (89ª DP).

Foto: Divulgação/PRF