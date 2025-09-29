Polícia Civil de Barra Mansa apreende veículos clonados em ações distintas

A 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) realizou duas operações nesta segunda-feira (dia 29) que resultaram na apreensão de veículos clonados em Barra Mansa e Volta Redonda. As ações fazem parte de investigações em andamento e de trabalhos de monitoramento conduzidos pela unidade.

No bairro Santa Inês, em Barra Mansa, os agentes localizaram um Toyota Corolla clonado, que havia sido roubado em 2015 na cidade do Rio de Janeiro. O automóvel foi encontrado em uma oficina, onde passava por serviços de lanternagem. O responsável pelo estabelecimento prestou informações aos policiais, e as investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo crime de receptação.

Já em Volta Redonda, durante diligências no Complexo do Vila Brasília, os policiais buscavam por um foragido da Justiça de Barra Mansa quando receberam informações sobre a circulação de uma motocicleta clonada na região. O veículo foi localizado em poder de um condutor que não apresentou documentação e não soube comprovar sua propriedade.

Na inspeção, os agentes constataram indícios de adulteração. O verdadeiro dono, residente no Rio de Janeiro, confirmou, por meio de fotografias, que seguia com a posse da moto original. Diante disso, o condutor foi detido e encaminhado à 90ª DP, onde foi autuado em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, as ações reforçam o compromisso da unidade em combater crimes patrimoniais e desarticular esquemas de receptação e adulteração de veículos na região.

Foto: Divulgação