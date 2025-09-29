Voltaço é superado pelo América-MG fora de casa

O Volta Redonda enfrentou o América-MG nesta segunda-feira (dia 29), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e foi superado pelo placar de 2 a 1.

A partida foi válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante William Dubgod marcou os dois gols do time mineiro. Já o gol do Voltaço foi anotado pelo lateral-esquerdo Sanchez, com uma precisa cobrança de pênalti.

Próximo Jogo

Na próxima rodada, o Volta Redonda receberá o Goiás no sábado (dia 4), às 18h30, no Raulino de Oliveira.

