Polícia prende acusado de comandar tráfico em condomínio no bairro Santa Cruz, em VR

A Polícia Civil cumpriu, na segunda-feira (dia 29), um mandado de prisão contra um homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

A ação foi realizada por agentes da 93ª DP, sob coordenação dos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto. Por volta das 5h, os policiais foram até o condomínio Ingá II, onde o suspeito foi localizado no apartamento de sua companheira.

Além do mandado de prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no local. O acusado foi levado para a sede da 93ª DP e, após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação