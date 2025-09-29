Sul Fluminense já soma mais de 46 mil multas nas rodovias federais em 2025; número é 15% maior que no ano passado

O Sul Fluminense, instalado em um eixo estratégico do país, é cortado por rodovias federais importantes, como a Via Dutra (BR-116), além de trechos da Rio-Santos (BR-101) e da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). Essas vias concentram grande fluxo de veículos pesados, transporte de cargas e turistas, especialmente em feriados.

A movimentação intensa reflete-se também nas infrações de trânsito: de janeiro a 23 de setembro de 2025, as Delegacias da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região registraram 46.425 multas, número 15% maior que no mesmo período de 2024, quando foram aplicadas 39.705 autuações. A média atual chega a 180 infrações por dia.

Delegacias responsáveis e rodovias

O levantamento considera três unidades da PRF na região. A 7ª Delegacia, com sede em Resende, é responsável pela Via Dutra (BR-116), pela Rio-Caxambu, pela estrada do Parque Nacional de Itatiaia e por parte da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). A 5ª Delegacia, em Barra do Piraí, cobre trechos da BR-393, da BR-040 e da BR-116, enquanto a 3ª Delegacia, com sede em Itaguaí, responde pela Rio-Santos (BR-101), também conhecida como Rodovia Governador Mário Covas.

Infrações mais comuns

Segundo o policial rodoviário federal Carlos André Nogueira Fernandes, da 7ª Delegacia de Resende, as autuações refletem condutas recorrentes dos motoristas. “Depende de cada delegacia, mas, em geral, as que mais são aplicadas são o excesso de velocidade, a falta do cinto de segurança, tanto do passageiro quanto do motorista, e a ultrapassagem indevida, seja por faixa contínua, como ocorre muito na Rio-Santos e na BR-393, ou pela direita, bastante verificadas na Dutra”, explicou.

A PRF destaca que a fiscalização é feita de forma integrada, com uso de radares fixos e móveis, além de operações presenciais em pontos estratégicos, especialmente em trechos com maior histórico de acidentes. As multas têm caráter educativo e buscam inibir práticas que colocam em risco não apenas o motorista infrator, mas também os demais usuários das rodovias.

Penalidades mais comuns:

Excesso de velocidade

Até 20% acima do limite: infração média, multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.

Entre 20% e 50% acima do limite: infração grave, multa de R$ 195,23 e 5 pontos.

Mais de 50% acima do limite: infração gravíssima, multa de R$ 880,41, 7 pontos e suspensão do direito de dirigir.

Falta de cinto de segurança

Infração grave, multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. O motorista responde pela segurança de todos os passageiros.

Ultrapassagens indevidas

Pela direita: infração média, multa de R$ 130,16 e 4 pontos.

Pelo acostamento: infração gravíssima, multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos.

Em faixa contínua amarela: infração gravíssima, multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos.

Cenário nacional

O aumento das infrações não ocorre apenas no Sul Fluminense. Em todo o Brasil, a PRF registrou mais de 5 milhões de multas no primeiro semestre de 2025, o que representa um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. A média nacional é de mil infrações por hora nas rodovias federais.