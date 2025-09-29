Stellantis anuncia produção do Jeep Avenger em Porto Real a partir de 2026

A Stellantis confirmou nesta segunda-feira (dia 29) que o Jeep Avenger será produzido no Polo Automotivo de Porto Real. O modelo, já comercializado em outros mercados, passará a integrar a linha de montagem na fábrica do Sul Fluminense a partir de 2026, dentro do plano de investimentos de R$ 3 bilhões que a montadora reservou para a unidade entre 2025 e 2030.

O anúncio reforça a estratégia da companhia de diversificar a produção local e ampliar a cadeia de fornecedores na região. Segundo a empresa, cinco novos parceiros devem se instalar próximos à fábrica até 2026, sendo dois dentro do próprio parque industrial. No início do ano, a Stellantis já havia anunciado 300 novas contratações para o polo de Porto Real.

“Temos orgulho em anunciar a produção do Jeep Avenger em nosso Polo Automotivo. Sucesso ao redor do mundo, o modelo reforça o protagonismo da nossa equipe na América do Sul, que entrega o mais alto padrão de qualidade, inovação e capacidade técnica”, afirmou Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One.

Jeep reforça presença no mercado brasileiro

O Avenger chega ao país no momento em que a Jeep celebra dez anos de presença no mercado brasileiro. Atualmente, a marca produz no Brasil os modelos Renegade, Compass e Commander, que juntos somam mais de 1,1 milhão de unidades emplacadas na última década.

“O Jeep Avenger é um sucesso mundial e tenho certeza de que também será por aqui”, disse Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul. Segundo o executivo, a produção nacional permitirá ampliar a oferta de SUVs no país com um modelo mais tecnológico e alinhado ao DNA da marca.