Adolescente é apreendido após avisar sobre presença de polícia em Volta Redonda

Um adolescente foi apreendido na segunda-feira (dia 29) em Volta Redonda, após ser flagrado usando um rádio comunicador para alertar criminosos sobre a presença da polícia. O caso aconteceu na Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 93ª DP realizavam diligências relacionadas a mandados de busca e apreensão em investigação de homicídio quando surpreenderam o jovem. Ele não percebeu a aproximação de uma viatura descaracterizada, que presenciou a ação.

Com o adolescente, os policiais encontraram o rádio transmissor usado para repassar as informações ao tráfico. Ainda segundo a polícia, havia contra ele um mandado de busca e apreensão em aberto.

O jovem foi conduzido à 93ª DP e, em seguida, encaminhado à Justiça da Infância e Juventude.