Lancha explode e pega fogo em Angra dos Reis, deixando quatro adultos e um adolescente feridos

Uma lancha explodiu e pegou fogo no início da tarde deste sábado (dia 27) em Angra dos Reis, deixando ao menos cinco pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 12h30, na Praia da Ribeira, nas proximidades da Japuíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Angra dos Reis foi acionado para a ocorrência no Cais dos Pescadores. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

Segundo informações da unidade de saúde, os feridos têm idades entre 13 e 29 anos, sendo duas mulheres, dois homens e um adolescente. Todos sofreram queimaduras de segundo grau. As duas mulheres apresentam o quadro mais grave, com cerca de 60% e 30% do corpo queimado, respectivamente, e permanecem internadas no Centro de Terapia Intensiva (CTI) após passarem por cirurgia.

Entre os homens feridos, um sofreu queimaduras em aproximadamente 30% do corpo e também passou por procedimento cirúrgico. O outro teve queimaduras nos membros inferiores e apresenta estado clínico mais estável. Já o adolescente de 13 anos sofreu queimaduras em cerca de 50% do corpo e aguardava encaminhamento ao centro cirúrgico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a embarcação tomada pelas chamas, à deriva, e uma densa coluna de fumaça preta visível à distância. Os vídeos rapidamente viralizaram e chamaram a atenção de moradores e turistas que estavam na região.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que todos os passageiros e tripulantes foram resgatados com vida. Uma equipe da Capitania dos Portos de Angra dos Reis foi deslocada ao local, e será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo incidente. Até o momento, a origem da explosão e do incêndio não foi divulgada.

Foto: Reprodução/Redes Sociais