Ele fica! Flamengo renova contrato de Filipe Luís até dezembro de 2027 após longa negociação

O Clube de Regatas do Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira (dia 29) a renovação do contrato do técnico Filipe Luís até dezembro de 2027. O vínculo anterior se encerraria na próxima quarta-feira (dia 31) e vinha sendo alvo de uma negociação considerada difícil, que se arrastava desde o início de dezembro.

Segundo o clube, o acordo só foi possível após a convergência de interesses entre as partes, especialmente em relação a questões salariais envolvendo o treinador e sua comissão técnica, que eram o principal entrave. Ao longo do fim de semana, as pendências foram resolvidas e o acerto foi oficializado.

Em nota, o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, destacou que a permanência do treinador reflete um projeto de longo prazo. Ele afirmou que houve “desejo genuíno de continuidade” e disposição para construir um acordo equilibrado, alinhado tanto às expectativas do técnico quanto às políticas de governança estabelecidas pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

A renovação foi conduzida pelo agente de Filipe Luís, Jorge Mendes. A negociação chegou a ser tratada como crítica no sábado (dia 27), quando surgiram informações de que o impasse poderia resultar na saída do treinador. A situação foi influenciada, inclusive, pela agenda internacional do empresário, que estava em Dubai para receber um prêmio no Globe Soccer Awards 2025.

Ídolo do clube como jogador, Filipe Luís mantém uma relação histórica com o Flamengo. Rubro-negro desde a infância, ele defendeu o clube dentro de campo e, agora como treinador, comanda a equipe em um dos períodos mais vitoriosos de sua trajetória recente.

Os resultados ajudam a explicar a forte aprovação do técnico junto à torcida. Em 2024, Filipe Luís conquistou a Copa do Brasil, superando o Atlético-MG na final. Já em 2025, o Flamengo venceu a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Copa Libertadores, esta última em decisão contra o Palmeiras.

Com a renovação, o treinador seguirá à frente do time em um calendário cheio a partir de 2026, que inclui Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. O clube afirma que a expectativa é de continuidade do crescimento esportivo e de novas conquistas nos próximos anos.

