Após fugir de abordagem policial em Lídice, dupla é detida por porte ilegal de arma em Barra Mansa

Dois homens, de 32 e 24 anos, foram detidos na manhã desta sexta-feira (dia 2) por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, após uma perseguição policial na RJ-155, na altura do bairro Santa Clara, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada para a 168ª Delegacia de Polícia, em Rio Claro.

Segundo a PM, a guarnição foi acionada após um alerta de prioridade informando que dois suspeitos em uma motocicleta haviam fugido de uma abordagem do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), na região de Lídice. Durante a fuga, a motocicleta teria atingido o joelho de um policial rodoviário, que precisou de atendimento médico em uma unidade de saúde de Rio Claro.

Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram um cerco e localizaram a motocicleta na RJ-155. Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram com o suspeito que estava na garupa um revólver calibre 32, com seis munições intactas, além de outras seis munições no bolso. Também foram apreendidos uma porção de maconha, dois celulares e a motocicleta utilizada na fuga, uma Honda Twister, ano 2018.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia, onde o caso foi registrado. Um dos presos, de 32 anos, possui anotações criminais anteriores por tráfico de drogas. O outro, de 24 anos, tem registro anterior por ameaça.

Foto: Divulgação