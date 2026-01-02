Quatro suspeitos são detidos por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico ilícito de entorpecentes resultou na detenção de quatro pessoas na manhã desta sexta-feira (dia 2) no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ação ocorreu por volta das 10h30, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida.

De acordo com a PM, equipes do GAT e do Serviço Reservado foram até o local após receberem informações de populares sobre a atuação de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região. As guarnições montaram um cerco e conseguiram deter os quatro suspeitos, além de apreender material que ainda está sendo contabilizado.

A polícia ainda não divulgou detalhes sobre a quantidade ou o tipo de entorpecente apreendido, nem as idades dos envolvidos até o fechamento desta matéria. O caso segue em andamento na 93ª DP, onde o material será periciado e a situação dos detidos definida pela autoridade policial.

Foto: Divulgação