Mais de 250 presos não retornam aos presídios do Rio após saída temporária de Natal; maioria tem ligação com facções

Mais de 250 presos beneficiados pela saída temporária de Natal não retornaram aos presídios do Rio de Janeiro dentro do prazo legal, encerrado na terça-feira (dia 30). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), dos 1.868 detentos que receberam a Visita Periódica ao Lar (VPL), 259 descumpriram a determinação judicial, o que representa quase 14% do total.

O levantamento aponta que a maioria dos foragidos tem ligação com organizações criminosas. Ao todo, 150 presos – cerca de 58% – são vinculados ao Comando Vermelho (CV), maior facção em atuação no estado. Outros 39 pertencem ao Terceiro Comando Puro (TCP), 23 à facção Amigos dos Amigos (ADA) e 46 não declararam vínculo com facções.

Entre os que não retornaram estão ao menos cinco presos considerados de alta periculosidade, todos com histórico de envolvimento direto com tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos e atuação em cargos de liderança no crime organizado.

De acordo com a Seap, alguns desses presos já haviam protagonizado fugas anteriores e eram classificados como internos de risco elevado, o que reforça o alerta das autoridades de segurança pública. No período do Natal, 346 detentos ligados ao Comando Vermelho receberam autorização para a saída temporária e quase metade deles não retornou às unidades prisionais.

A situação reacende o debate sobre os impactos da chamada “saidinha” no fortalecimento do crime organizado. Desde abril de 2024, uma nova lei alterou as regras da saída temporária, restringindo o benefício apenas para fins educacionais. No entanto, conforme prevê a Constituição Federal, a mudança não retroage para prejudicar presos que já tinham direito ao benefício pelas regras anteriores.

Com o não retorno, os detentos passam automaticamente à condição de foragidos da Justiça. A Seap informou que os nomes já foram inseridos nos bancos de dados das forças de segurança e que operações de recaptura estão em andamento em todo o estado.