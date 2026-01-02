Idosa de 79 anos fica ferida em acidente na BR-393, em Barra do Piraí; outra colisão foi registrada instantes depois no mesmo local

Um acidente envolvendo uma carreta bitrem e um automóvel deixou uma mulher de 79 anos ferida na manhã desta sexta-feira (dia 2), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão aconteceu por volta das 11h, no km 268, na altura do trevo de acesso a Dorândia e Vargem Alegre.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel Corsa atravessava a rodovia ao sair do trevo pelo lado de Vargem Alegre quando foi atingido transversalmente pela carreta bitrem, que seguia pela pista no sentido Barra do Piraí. A idosa, que estava no carro, sofreu lesões leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMRJ), sendo encaminhada à Santa Casa de Barra do Piraí.

Enquanto a equipe da PRF ainda atendia essa ocorrência, um segundo acidente foi registrado no mesmo ponto da rodovia. Um automóvel HB20, que trafegava no sentido Volta Redonda, colidiu na traseira de um Argo. Com o impacto, o HB20 invadiu a pista contrária e atingiu lateralmente um Kwid. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido nessa segunda colisão.

Foto: Divulgação/PRF