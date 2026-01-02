Neto é preso em flagrante por manter avó de 92 anos em cárcere privado em Paraíba do Sul

Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, na última quarta-feira (dia 31), um homem que manteve a própria avó, de 92 anos, em cárcere privado no município de Paraíba do Sul.

As investigações apontaram que o crime ocorreu por na madrugada da quarta, quando o criminoso tentou arrombar o portão da residência da idosa e passou a ameaçá-la. Com medo, a vítima acabou abrindo a porta, momento em que o homem invadiu o imóvel e revirou os cômodos em busca de dinheiro. Em seguida, ele trancou a avó dentro da casa e levou as chaves, impedindo qualquer tentativa de pedido de socorro.

A idosa permaneceu privada de liberdade por várias horas, até conseguir sair do imóvel e procurar ajuda na delegacia. A partir do relato, equipes da 107ª DP e da Polícia Militar iniciaram diligências imediatas e capturaram o criminoso.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de furto, cárcere privado e descumprimento de medidas protetivas. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.