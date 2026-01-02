Polícia Militar apreende drogas no Morro da Conquista e leva suspeitos para a delegacia

Uma ação da Polícia Militar resultou na condução de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (dia 2), no Morro da Conquista, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 19h, na Rua Castelo, após informações repassadas por populares.

De acordo com a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I), com apoio do serviço reservado do 28º BPM, montaram um cerco no local indicado. Durante a operação, os policiais observaram a movimentação dos suspeitos e realizaram a abordagem.

Os envolvidos, ainda não identificados, foram levados para a 93ª DP, onde o caso foi apresentado para apreciação da autoridade policial. O material apreendido durante a ação ainda estava em fase de contabilização.

Foto: Divulgação