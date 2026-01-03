Idosa morre atropelada por carreta na Dutra, em Barra Mansa; vítima tentava sinalizar a via após aquaplanagem

Uma idosa de 60 anos morreu após ser atropelada por uma carreta na noite da sexta-feira (dia 2), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 20h, na altura do km 285 da pista sentido Rio de Janeiro, em um trecho de curva com pista molhada por causa da chuva.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve acúmulo de água na pista, formando uma poça que provocou a aquaplanagem de um Renault Duster, com placas de Caxias do Sul (RS). O veículo perdeu o controle, colidiu contra a mureta central e ficou imobilizado na faixa da esquerda.

De acordo com o relato do condutor do Duster, um segundo veículo que seguia atrás chegou a bater no carro, mas não permaneceu no local e seguiu viagem. A passageira, mãe do motorista, desceu do automóvel para tentar sinalizar a via, já que o carro permanecia parado em uma curva. Durante a tentativa de sinalização, ela acabou sendo atingida por uma carreta, cujo condutor não conseguiu desviar a tempo. A vítima morreu no local.

O motorista da carreta parou imediatamente e aguardou a chegada da PRF. Os condutores do Duster e da carreta não se feriram.

Por conta da preservação da área para a perícia, que chegou por volta das 22h30, e da remoção do corpo pelo Corpo de Bombeiros, realizada por volta de 0h10, a pista ficou parcialmente interditada, sendo totalmente liberada apenas às 0h45 de sábado (dia 3). A interdição causou lentidão no tráfego.

O corpo da idosa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Além do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela PRF, o caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

Foto: Divulgação/PRF