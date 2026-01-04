Dois homens são presos por tráfico de drogas na RJ-145, em Piraí

Dois homens foram presos em flagrante nesse sábado (dia 3) por tráfico e associação para o tráfico de drogas durante uma ação do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) de Piraí, após denúncia de um veículo trafegando em zigue-zague na rodovia. A abordagem ocorreu em frente ao Posto Rodoviário 3.11, no bairro Rosa Machado.

Segundo o CPRv, ao ser parado, o condutor alegou ser motorista de aplicativo, mas a versão apresentou inconsistências. Durante a revista no veículo, os policiais localizaram uma mochila contendo maconha e cocaína. As drogas, de acordo com a corporação, estavam sendo transportadas do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, para o distrito de Taboas, em Rio das Flores.

Os dois ocupantes do carro assumiram o transporte dos entorpecentes. Ainda conforme a polícia, ambos já possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e homicídio.

Diante dos fatos, os suspeitos foram autuados em flagrante pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico de drogas. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça e foram encaminhados ao sistema prisional. O veículo utilizado na ação criminosa também foi apreendido.