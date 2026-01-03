O Voltaço entrou em campo neste sábado (dia 3), no Estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul (SP), pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e acabou superado por 3 a 2 pela equipe da Chapecoense (SC).

No primeiro tempo, os dois times criaram boas oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes, encerrando a etapa inicial em 0 a 0.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo a arbitragem marcou um pênalti a favor da Chapecoense, que foi convertido por Alberto.

Pouco tempo depois, na tentativa de afastar o perigo, Caio acabou marcando contra. Pouco tempo depois, um novo pênalti foi assinalado para a equipe catarinense, e Alberto voltou a converter.

Os Garotos de Aço foram em busca da reação, e o camisa 9, João Bom, marcou dois gols em sequência, recolocando o Voltaço no jogo. O atacante ainda teve um terceiro gol anulado por impedimento.

Agora, o foco do Voltaço está no próximo compromisso contra o time anfitrião, o Santa Fé, na terça-feira (dia 6), às 13h.

Após a partida, o técnico Neto Colucci avaliou o desempenho da equipe.

“Nunca é bom estrear com derrota, mas conseguimos mostrar a nossa força, buscar o resultado, diminuir e até marcar três gols. Tivemos um final de jogo muito interessante, em que mostramos a força do nosso futebol. Agora é tentar repetir essa busca pelo gol e pela vitória nas duas próximas partidas, para brigarmos pela classificação. O importante é minimizar os erros e fazer com que a equipe consiga vencer e entrar de vez na disputa pela vaga”, avaliou Colucci.

Foto: Divulgação