Barra do Piraí: Suspeito é preso por estuprar idosa de 95 anos

Policiais militares prenderam, no sábado (dia 3), um homem de 32 anos suspeito de estuprar uma idosa de 95 anos no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Ele foi detido na residência da vítima.

Segundo os agentes, a idosa estava inconsciente e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado, encaminhando a vítima para atendimento médico no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Aos policiais, o homem confirmou que invadiu a residência e embriagou a vítima para estuprá-la. Os agentes encontraram o quarto da mulher revirado, com objetos espalhados.

O suspeito foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.