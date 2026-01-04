Furlani passa por angioplastia e diz que segue trabalhando com restrições médicas

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), informou neste domingo (dia 4) que passou por um procedimento cardíaco após exames detectarem problemas em duas artérias do coração. A atualização foi feita pelo próprio prefeito em suas redes sociais, onde ele tranquilizou a população sobre seu estado de saúde e garantiu a continuidade do trabalho à frente do município.

Segundo Furlani, no mês passado ele sofreu uma isquemia transitória, o que levou a uma investigação médica mais aprofundada. Após exames cardíacos, foi identificado um comprometimento em duas artérias. No sábado (dia 3), durante a realização de um cateterismo, os médicos constataram a necessidade de uma angioplastia, com a colocação de dois stents. O procedimento foi realizado com sucesso.

O prefeito afirmou que está bem e em recuperação, mas ressaltou que precisará fazer mudanças definitivas na rotina, incluindo alimentação, prática de atividades físicas e, principalmente, no controle do estresse. Por orientação médica, ele informou que terá restrições temporárias, evitando sol, calor e esforço físico.

Com isso, Luiz Furlani explicou que, neste momento, reduzirá a presença em atividades externas e passará a atuar mais internamente, no gabinete. Segundo ele, a mudança não compromete o andamento das ações da prefeitura. “Não é o local que determina os avanços, é o trabalho”, destacou na publicação.

O prefeito reforçou que seguirá todas as recomendações médicas para uma recuperação plena e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. Ele também afirmou que continuará trabalhando pelo desenvolvimento de Barra Mansa durante o período de recuperação.