Jovem de 23 anos é agredido com paulada na nuca em Volta Redonda; vítima chegou a desmaiar após golpe

Um jovem de 23 anos foi vítima de agressão na noite desse sábado (dia 3), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido na nuca com uma paulada durante uma discussão e chegou a desmaiar após o golpe.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h20, na Rua Miguel Gustavo. Quando a guarnição do 28º BPM chegou ao local, acionada pela Sala de Operações, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do SAMU. O agressor, um homem que teria se envolvido na discussão, não foi encontrado no local.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital São João Batista, onde permaneceu internado, sem previsão de alta no momento do atendimento policial. Não houve apreensão de objetos nem registro de veículos envolvidos na ocorrência.

Após o socorro à vítima, os policiais se dirigiram à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi formalmente registrado como lesão corporal. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da agressão e identificar o autor do ataque.