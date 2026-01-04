Homem é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa; outro é autuado por porte para consumo

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desse sábado (dia 3), no bairro Cajueiro, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM após denúncia de movimentação suspeita relacionada à venda de entorpecentes em uma residência na Rua Oslo.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações do Ciosp e, ao chegar ao local, observou a aproximação de um veículo que parou em frente à casa investigada. Os agentes presenciaram o momento em que o condutor entregou dinheiro ao morador, que entrou rapidamente no imóvel e, ao retornar, repassou um pino de cocaína ao comprador, um homem de 31 anos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram três pinos de cocaína com o suspeito de 29 anos. Com autorização de um familiar que estava na residência, a equipe realizou buscas no interior do imóvel e localizou, dentro de uma mochila, mais sete pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha e R$ 200 em dinheiro.

Questionado, o homem de 31 anos confirmou que havia ido ao local para comprar drogas e que adquiriu um pino de cocaína por R$ 20. Já o suspeito de 29 anos afirmou que passou a vender entorpecentes para uma facção criminosa por estar com dívida de pensão alimentícia.

Ao todo, foram apreendidos 11 pinos de cocaína, totalizando cerca de 15 gramas, além de 1 grama de maconha e dinheiro em espécie. A ocorrência foi registrada na 90ª DP. Após análise da autoridade policial, o homem de 29 anos foi autuado por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06, e permaneceu preso. O outro envolvido, de 31 anos, foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal, com base no artigo 28 da mesma lei, e liberado.

Foto: Divulgação