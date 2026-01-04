Homem é preso em operação contra o tráfico de drogas no Siderlândia

Um homem de 26 anos foi preso na tarde deste domingo (dia 4) durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. A ação foi realizada por equipes do Serviço Reservado (P2) do 28º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com policiais da 90ª Delegacia de Polícia.

Segundo as primeiras informações, a ocorrência teve início por volta das 13h50 e ainda estava em andamento no momento desta publicação. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia para apresentação à autoridade policial de plantão.

Durante a operação, os agentes apreenderam material entorpecente, que ainda passava por contagem e identificação no momento do registro da ocorrência. O local é apontado pela polícia como área de atuação de facção criminosa.

Foto: Divulgação