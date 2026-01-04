Protesto por falta de energia fecha Rio-Santos em Angra dos Reis; Polícia usa gás de pimenta para dispersar manifestantes

Um protesto de moradores contra as constantes quedas no fornecimento de energia elétrica interditou a Rodovia Rio-Santos (BR-101) nos dois sentidos, na altura de Angra dos Reis, na tarde deste domingo (dia 4). A manifestação ocorreu na região da ponte do Rio Bracuí e causou bloqueio total da via, gerando longos congestionamentos, especialmente no retorno do feriado de Ano Novo.

Segundo relatos, os manifestantes fecharam a pista como forma de pressionar a concessionária Enel a apresentar uma solução definitiva para os sucessivos apagões, que vêm afetando residências e estabelecimentos comerciais da região. A interdição provocou transtornos a motoristas e usuários da rodovia.

Equipes da concessionária RioSP e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanharam a situação no local. Durante determinado período, a orientação às pessoas que trafegavam pela região foi para evitar a Rio-Santos e buscar rotas alternativas até a normalização do tráfego.

No decorrer da manifestação, a Polícia Militar chegou ao ponto de bloqueio e utilizou gás de pimenta na tentativa de dispersar os manifestantes. Houve correria, clima de confusão e tensão na pista, aumentando a insegurança de quem estava parado no congestionamento.

Após horas de interdição, a PRF, com apoio da Polícia Militar, liberou a rodovia. Apesar da liberação, o clima seguia tenso na região, com presença policial reforçada e manifestantes ainda nas proximidades. O congestionamento permaneceu intenso.

Até o fechamento desta matéria, a Enel não havia se manifestado oficialmente sobre as reclamações dos moradores nem sobre medidas para evitar novas interrupções no fornecimento de energia.

Foto: Reprodução