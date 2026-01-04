Tromba d’água assusta banhistas em Paraty; fenômeno é semelhante a um tornado

Uma tromba d’água foi registrada na manhã deste domingo (dia 4) na praia de Martim de Sá, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O fenômeno, que durou cerca de dois minutos, foi flagrado em vídeos que circularam nas redes sociais e chamou a atenção de banhistas e moradores por ocorrer próximo à faixa de areia.

Apesar do impacto visual e do susto, não houve registro de feridos nem de danos a embarcações ou imóveis na região da praia. Segundo relatos, a tromba d’água se dissipou rapidamente ao perder o contato com a superfície do mar.

De acordo com a Prefeitura de Paraty, a tromba d’água é um vórtice de vento giratório que se forma sobre a água, ligando a superfície do mar a uma nuvem, fenômeno semelhante a um tornado, porém de menor intensidade e duração. Em regiões tropicais, como a Costa Verde, esse tipo de ocorrência é considerado relativamente comum, especialmente em períodos de instabilidade atmosférica.

Especialistas explicam que a geografia da região favorece esse tipo de fenômeno. As montanhas da Serra do Mar ajudam a reter o ar quente e úmido sobre a baía e, com a chegada de ventos mais frios, criam as condições ideais para a formação da tromba d’água.

Equipes da prefeitura e da Defesa Civil acompanharam a situação e informaram que seguem monitorando as condições meteorológicas. A orientação é para que moradores, pescadores e turistas fiquem atentos aos avisos oficiais, já que, apesar de geralmente serem de curta duração, trombas d’água podem representar risco, sobretudo para embarcações que estejam próximas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais