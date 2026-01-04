Vereador de Resende faz novo apelo emocionado após seis dias do desaparecimento da filha

Seis dias após o desaparecimento da filha, o vereador James do Churrasquinho, de Resende, voltou às redes sociais neste domingo (dia 4) para fazer um novo e emocionado apelo. Em um vídeo que rapidamente se espalhou pela internet, ele pediu ajuda da população e implorou por qualquer informação que possa levar ao paradeiro da jovem de 25 anos, moradora de Barra Mansa, que não é vista desde o último domingo (dia 28).

Visivelmente abalado, o parlamentar disse que recebeu recomendações para não gravar o vídeo, mas afirmou não suportar mais a angústia da falta de notícias. No pronunciamento, ele se dirige diretamente à filha, pede que ela volte para casa e afirma que ninguém deixará de amá-la, independentemente do que tenha acontecido. Em um dos trechos mais fortes, o vereador também faz um apelo a quem possa ter informações mais graves sobre o caso, pedindo que denuncie, ao menos, onde estaria o corpo da jovem. “Eu só quero ela de volta”, repetiu, chorando.

A jovem, de 25 anos, desapareceu após sair de casa no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, onde mora com a mãe. Segundo o relato feito anteriormente pelo vereador, ela estava em casa quando recebeu uma mensagem, saiu em seguida e não retornou. Desde então, familiares e amigos afirmam não ter conseguido mais nenhum tipo de contato.

O caso mobilizou moradores de Barra Mansa, Resende e cidades vizinhas. Nas redes sociais, publicações com fotos e pedidos de ajuda têm sido compartilhadas diariamente, na tentativa de ampliar o alcance das informações e pressionar por respostas.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o paradeiro da jovem. A família pede que qualquer informação, mesmo que pareça irrelevante, seja repassada. Denúncias podem ser feitas pelos telefones (24) 99959-6012 ou (24) 99943-1806.

Foto: Divulgação