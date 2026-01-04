Voltaço anuncia goleiro Deivity e atacante Blanco como novos reforços para a Série C

O Volta Redonda Futebol Clube anunciou neste domingo (dia 4) a contratação de dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro Deivity, de 34 anos, e o atacante colombiano Blanco, de 35, passam a integrar o elenco do Esquadrão de Aço com contratos válidos até o fim da competição nacional.

Natural de Porto Alegre (RS), Deivity chega ao Voltaço após passagens por clubes como Ypiranga (RS), Botafogo (SP), Ituano (SP), CSA (AL), Náutico (PE), Santa Cruz (PE) e Chapecoense (SC). Esta será a primeira experiência do atleta no futebol do Rio de Janeiro. O goleiro destacou a importância da oportunidade e afirmou que o objetivo é contribuir para uma grande temporada, com foco no retorno do clube à Série B.

Já o atacante Blanco é natural de Cartagena, na Colômbia, e fará sua estreia no futebol brasileiro vestindo a camisa do Volta Redonda. O jogador construiu carreira internacional, com passagens por equipes da Colômbia, Argentina, Bolívia e El Salvador. Pelo Alianza FC, do futebol salvadorenho, conquistou o título da Liga Apertura. O atleta afirmou estar motivado e disposto a ajudar o time a alcançar seus objetivos na temporada.

Com as novas contratações, o Voltaço segue reforçando o elenco em busca de uma campanha sólida na Série C do Campeonato Brasileiro.

Fotos: Divulgação