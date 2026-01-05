Mulher é encontrada morta no bairro Vila Maria, em Barra Mansa

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (dia 5) no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. O corpo estava na Rua Treze de Maio e, segundo informações preliminares, a vítima já foi identificada e tinha 38 anos.

De acordo com as primeiras apurações, equipes de segurança estiveram no local, que foi isolado para a realização da perícia técnica. O trabalho busca esclarecer as circunstâncias da morte e identificar se houve indícios de crime.

O caso será registrado na 90ª DP (Barra Mansa), que ficará responsável pela investigação. Até o momento, não há informações oficiais que confirmem se a morte se trata de um caso de feminicídio ou se houve sinais de violência.

A Polícia Civil deve aguardar o laudo pericial para definir a linha de investigação.