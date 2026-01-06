Após denúncia, polícia apreende drogas e munições em casa abandonada na Vila Delgado

Uma grande quantidade de drogas, munições e materiais ligados ao tráfico foi apreendida na tarde desta terça-feira (dia 6) em uma casa abandonada no bairro Ano Bom, na localidade conhecida como Vila Delgado, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) durante patrulhamento voltado ao combate a crimes que impactam a segurança pública.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes por integrantes de uma facção criminosa que atua na região. No local indicado, os agentes constataram que a residência estava abandonada, com portão, portas e janelas abertas, sem móveis e sem sinais de moradia, além de mato alto no quintal.

Durante a varredura no interior do imóvel, todo o material ilícito foi encontrado no banheiro da casa. Foram apreendidos 1,5 quilo de pasta base de cocaína, um tablete de um quilo de maconha, 35 munições de calibre 9 milímetros, cinco munições de calibre 380, um carregador de pistola calibre 380, além de 25 frascos de lança-perfume cheios, cinco vazios, 29 frascos de loló e uma base de rádio comunicador.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª DP, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.

Foto: Divulgação