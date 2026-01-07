Com títulos importantes e passagens por clubes tradicionais, Jean Victor agora é do Voltaço

O Voltaço informa oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Jean Victor, de 31 anos. Ele terá vínculo com o clube até o fim da Série C. Jean Victor é natural de Ouro Branco (MG) e, no decorrer de sua carreira, defendeu Botafogo (RJ), Boavista (RJ), Audax (RJ), Paraná (PR), Oeste (SP), Cruzeiro (MG) e Botafogo (SP).

O jogador possui em seu currículo os títulos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2015, com o Botafogo (RJ), da Copa Rio de 2017, além de ter sido eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Carioca de 2000, atuando pelo Boavista.

Ele também conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, defendendo o Botafogo (SP).

O atleta afirmou que chega ao Esquadrão de Aço motivado a ajudar o clube a alcançar todos os objetivos desta temporada.

“Estou muito feliz e motivado pela oportunidade de defender o Volta Redonda nesta temporada. Chego com muita vontade de ajudar o clube a conquistar todos os objetivos que temos ao longo do ano. Tenho certeza de que, com muito trabalho e dedicação, nossos esforços serão recompensados”, afirmou o atleta.

Foto: Divulgação