Jovem é preso com arma de fogo de uso restrito em Barra Mansa

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta terça-feira (dia 6) após a polícia apreender um revólver com numeração suprimida dentro de uma residência no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. A ação ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, voltada ao combate a crimes que afetam a segurança pública na região.

De acordo com as informações da ocorrência, as equipes chegaram ao imóvel após receberem denúncias de que o jovem, apontado como envolvido com o tráfico de drogas local, manteria uma arma de fogo em casa. No endereço, os policiais foram recebidos por uma mulher de 38 anos, mãe do suspeito, que autorizou a entrada e as buscas no imóvel.

Durante a vistoria, os agentes encontraram um revólver calibre 38, da marca Taurus, com numeração suprimida, além de seis munições, escondidos dentro do guarda-roupas do quarto do jovem. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 90ª DP, onde o caso foi registrado.

Após análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o Estatuto do Desarmamento, e permaneceu preso.

Foto: Divulgação