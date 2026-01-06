Bolsonaro cai na cela e bate a cabeça; PF diz que ex-presidente teve “ferimentos leves”

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda dentro da cela onde está preso, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na madrugada desta terça-feira (dia 6). Segundo a PF, ele teve ferimentos leves e será encaminhado ao Hospital DF Star para a realização de exames, após solicitação de seu médico particular.

De acordo com a corporação, Bolsonaro comunicou o ocorrido à equipe de plantão ao amanhecer. Ele foi avaliado por um médico da própria Polícia Federal, que constatou lesões sem gravidade e, inicialmente, indicou apenas observação clínica. Mesmo assim, diante do histórico recente de saúde do ex-presidente, foi decidido o encaminhamento ao hospital.

Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apresentou uma versão mais detalhada do episódio. Segundo ela, o ex-presidente teria sofrido uma “crise” enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel da cela. Michelle afirmou ainda que o atendimento médico só ocorreu mais tarde, quando ela chegou para a visita, por volta das 9h.

“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita”, escreveu Michelle, acrescentando que aguardava esclarecimentos sobre os primeiros socorros prestados.

O médico Cláudio Birolini, integrante da equipe que acompanha Bolsonaro, confirmou que o diagnóstico é de traumatismo cranioencefálico leve. Segundo ele, quedas representam um risco relevante no atual estado clínico do ex-presidente, que passou recentemente por cirurgias e segue em acompanhamento médico. “Já havíamos alertado sobre esse risco”, afirmou.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

