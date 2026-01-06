Homem é preso por posse ilegal de arma e munições em Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um agente civil, prenderam na madrugada desta terça-feira (dia 6), em flagrante, um homem de 32 anos por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante a madrugada, em uma ação de fiscalização no bairro Ilha Parque. Com o suspeito foi apreendida uma pistola Taurus modelo G2C, calibre .40, municiada.

Os agentes realizavam patrulhamento de rotina, por volta das 4h40, quando observaram um veículo, modelo Siena, em atitude suspeita circulando pelas imediações da Rua Darcy Ribeiro. Diante da situação, foi realizada a abordagem. Na revista ao automóvel e ao condutor, os agentes localizaram um coldre e uma pistola Taurus modelo G2C, calibre .40, municiada, que estava na cintura do suspeito.

Questionado, o homem alegou possuir a documentação da arma, mas não apresentou o registro no momento da abordagem. Ele informou que o documento estaria em sua residência, no mesmo bairro. Os agentes acompanharam o envolvido até o imóvel, onde foi autorizada a entrada, porém nenhuma documentação legal foi encontrada.

No local, as equipes apreenderam ainda mais dois carregadores da pistola, além de munições de calibre .40, totalizando 29 projéteis e rádios comunicadores. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública nas fiscalizações de rotina, enfatizando que a ocorrência com a apreensão de uma arma de fogo demonstra a atuação direta na prevenção de crimes violentos.

“Estamos atuando diretamente na prevenção de crimes como homicídios, roubos e tentativas de homicídio. Temos obtido resultados contundentes com o Sistema Integrado de Segurança Pública, que é um serviço suplementar – otimizando recursos e ampliando a presença da segurança pública nas ruas. Parabenizo os nossos profissionais. Graças à atuação deles, temos conseguido reduzir os índices de criminalidade em Volta Redonda, resgatando a confiança da população nas forças de segurança e aumentando a sensação de segurança na nossa cidade”, afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.