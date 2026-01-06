Inea resgata Coruja caburé em uma casa no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio da equipe do Refúgio de Vida Silvestre Médio Paraíba do Sul (Revismep), realizou na última segunda-feira (dia 5) a soltura de uma coruja-caburé (Glaucidium brasilianum). A ave foi encontrada no quintal de uma residência no bairro de Ipiabas, em Barra do Piraí. Após passar por avaliação técnica o animal foi devolvido à natureza.

O resgate ocorreu por volta das 14h30, após o animal ser localizado na casinha de um cachorro, dentro de uma propriedade doméstica. Após a ação, a coruja foi submetida a uma verificação do gestor e biólogo Ricardo Wagner, que constatou tratar-se de um adulto em perfeitas condições de saúde, sem qualquer lesão ou comprometimento físico. Cinco horas após o resgate, a ave foi solta às margens do Rio Paraíba do Sul, dentro dos limites da unidade de conservação.

“Este resgate e soltura exemplificam o compromisso do Estado com a proteção da nossa fauna. Garantir que cada animal silvestre receba os cuidados adequados e retorne ao seu habitat é essencial para a conservação da biodiversidade do Rio de Janeiro”, afirma o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

A Caburé é uma pequena coruja comum no Brasil, conhecida por seu canto característico e por habitar uma variedade de ambientes, desde florestas até áreas urbanas arborizadas. Apesar de amplamente distribuída, seu resgate e soltura exemplificam o importante trabalho de proteção à fauna silvestre desenvolvido pelo Inea, garantindo que animais em situação vulnerável retornem com segurança ao seu habitat.

Sobre a unidade de conservação

O Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba é uma área sob regime especial de gestão que visa proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna residente ou migratória. A unidade de conservação cobre uma área de 11.133,26 hectares localizada entre os municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Três Rios.

Foto: Divulgação