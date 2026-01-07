Homem é resgatado após espancamento com pedaços de madeira, em Resende

A Polícia Civil de Resende impediu uma tentativa de homicídio e prendeu dois homens em flagrante na tarde da terça-feira (dia 6), após flagrar uma agressão violenta contra um homem desarmado. A ação rápida dos agentes evitou um desfecho mais grave e garantiu socorro imediato à vítima.

Segundo a corporação, durante diligências de rotina voltadas à apuração de crimes no município, policiais da 89ª DP avistaram dois suspeitos atacando a vítima com pedaços de madeira, por volta das 13h. O homem tentava apenas se proteger dos golpes quando os agentes intervieram, desembarcaram da viatura, contiveram os agressores e cessaram as agressões. A vítima foi levada ao Hospital de Emergência para atendimento médico.

Na delegacia, os presos optaram por permanecer em silêncio. A vítima relatou que o ataque teria sido motivado pelo suposto desaparecimento de uma nota de dez reais, quantia que, segundo os agressores, seria usada para a compra de drogas. Diante do conjunto de fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio. Os detidos permanecem à disposição da Justiça até transferência ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou ainda que ambos os presos possuem antecedentes criminais por diferentes delitos, o que será considerado no andamento do processo. A corporação reforça o pedido de colaboração da população com denúncias para prevenir crimes e fortalecer a segurança na cidade.

Foto: Divulgação