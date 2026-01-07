Polícia encontra “depósito do tráfico” e apreende cerca de R$ 100 mil em drogas em Barra Mansa

Uma casa abandonada usada como ponto de armazenamento do tráfico foi descoberta pela Polícia Militar em Barra Mansa, resultando na apreensão de aproximadamente R$ 100 mil em drogas. A ação aconteceu na terça-feira (dia 6), na Rua Frederico Ozzana, no bairro Ano Bom, após denúncia apontar a utilização do imóvel pelo crime organizado.

No local, os policiais encontraram o material escondido principalmente no banheiro da residência. Entre os entorpecentes apreendidos estavam cerca de 1,5 quilo de pasta base, um tablete de um quilo de maconha, além de dezenas de frascos de loló e lança-perfume. Também foram recolhidos uma base de rádio comunicador, frascos vazios utilizados para o acondicionamento das drogas e munições de calibres .380 e 9 milímetros, além de um carregador de pistola.

De acordo com a PM, todo o material foi avaliado em cerca de R$ 100 mil, o que indica a dimensão da atuação do tráfico na região. Apesar da grande quantidade de drogas e munições apreendidas, ninguém foi preso durante a operação.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que agora investiga quem seria o responsável pelo imóvel e pelo material ilícito. A polícia busca identificar se o local funcionava apenas como depósito ou se também era usado para outras atividades criminosas.

